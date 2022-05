Un attacco hacker svela la realtà dei campi di prigionia nello Xinjiang

Leggi su formiche

(Di martedì 24 maggio 2022) Occhi lucidi, sguardi persi, espressioni morte. Sono questi i volti dei prigionieri intrappolati neidi concentramento per gli uiguri del regime cinese. Le immagini sono state pubblicate proprio durante la visita in Cina di Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ma erano state inviate da un gruppo dialla Bbc mesi fa, che nel frattempo ne ha verificato l’autenticità. Migliaia di fotografie e documenti prelevati dai server delle autorità cinesi dimostrano come i musulmani uiguri detenuti nei cosiddetti “centri di rieducazione” sono obbligati a vivere rinchiusi, costretti a litigare o prendere abitudini che cancellano la loro identità culturale. I testi descrivono in dettaglio cecchini e nidi di mitragliatrici collocati nei, con l’ordine di sparare contro chi tenta la fuga. “È la ...