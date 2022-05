Ultime Notizie – Springsteen, tour Italia 2023: biglietti, come si comprano (Di martedì 24 maggio 2022) Bruce Springsteen torna in Italia nel 2023 con la E Street Band. Il Boss si fermerà giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Le vendite dei biglietti apriranno alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di martedì 31 maggio (Monza) su TicketOne, Vivaticket Italia e Ticketmaster Italia. Ogni account potrà acquistare un numero massimo di quattro biglietti per tappa (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale). Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Brucetorna innelcon la E Street Band. Il Boss si fermerà giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggioal Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglioal Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Le vendite deiapriranno alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di martedì 31 maggio (Monza) su TicketOne, Vivatickete Ticketmaster. Ogni account potrà acquistare un numero massimo di quattroper tappa (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale). Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della ...

