Saltano voto su armi e nome sul simbolo | Conte prende altre batoste

(Di martedì 24 maggio 2022) Appare l’eterna incompiuta, l’opera di Giuseppeper la costruzione della leadership personale nel MoVimento Cinquestelle. L’ex premier continua a incassare colpi come un pugile suonato, messo all’angolo dai ganci sferrati da pezzi da novanta dello stesso M5s e dal premier Mario Draghi che nell’ultimo periodo non gli dà tregua. L’ultimo schiaffo, arriva proprio dal capo del governo che con una mossa da maestro manda all’aria la strategia diche avrebbe voluto trasformare una “trappola” proprio per Draghi il Consiglio europeo straordinario sulla guerra in Ucraina, in programma i prossimi 30 e 31 maggio. Il piano contiano consisteva, prevedendo un passaggio parlamentare dell’inquilino di Palazzo Chigi con relative comunicazioni sull’invio dia Kiev, di dare fuoco alle polveri in Aula, facendo emergere una maggioranza a ...

Advertising

annalamb35 : @Einhell79 @fcwitness @marioadinolfi Esatto Vincenzo, I soldatini Pd non saltano mai un voto.. Astenersi , signi… -

Corriere della Sera

Draghi è stufo delle liti: pronto all'addio al governo sele riforme Il suo collega di ... ma pregiudizi sulla leadership 'non ce ne sono, per ora pensiamo a vincere, poi si vedrà dopo il...Ma chi avrebbe spinto di più chi Barbara Pravi , con la sua 'Voilà', ildelle giurie non lo ... Ethan cade in stato mistico, tutti piangono,, le Hurricane (Serbia) provano a portarsi via ... Draghi, ultimatum a Lega e Forza Italia: avanti con il ddl concorrenza o saltano i fondi Ue Luigi Bisignani: "I leader dei partiti della maggioranza sono già in campagna elettorale e stanno preparando le liste" ...Di fronte al pressing incrociato dei partiti e al rischio che un incidente parlamentare inneschi la crisi e porti al voto anticipato, Draghi non si muove di un millimetro. Per lui la bussola sono «le ...