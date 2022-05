Parcheggio: sai che così puoi farlo solo in un caso? Eccolo (Di martedì 24 maggio 2022) Molti automobilisti evitano di parcheggiare in questo modo, per paura di essere sanzionati. In realtà esiste un caso in cui è consentito. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme. La maggior parte delle persone alla guida, cercano di rispettare il più possibile le regole della strada. Spesso infatti, si tende ad evitare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 24 maggio 2022) Molti automobilisti evitano di parcheggiare in questo modo, per paura di essere sanzionati. In realtà esiste unin cui è consentito. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme. La maggior parte delle persone alla guida, cercano di rispettare il più possibile le regole della strada. Spesso infatti, si tende ad evitare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

PacoScn : Stamattina in palestra coi colori del demonio aka squadra dei carabinieri perché sai mai che col culo funziona così… - pol284 : @ilPonziani mi hanno detto che hai in mano l’organizzazione del prossimo raduno. Direi di non far aspettare in eter… - sayaddhina : @mariosalis sai che problemi di parcheggio ? - Sabuz76 : @MaxSentenza Tu sai già che è andata proprio così? Secondo te avrebbe parcheggio e sarebbe scesa con la macchina in movimento? - Larabrusi : @Naro68 Perché non sai come parcheggio -