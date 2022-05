Papa Francesco ha scelto senza indugio il nuovo capo della Cei: don Matteo Zuppi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI - Papa Francesco brucia i tempi e fa sapere subito che il suo nome è quello di Don Matteo. Poteva farlo sapere domani, dopo una pausa di riflessione: in passato è stato così. Invece senza por indugio in mezzo ha comunicato che sarà Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, prete di strada, romanissimo cardinale di Santa Romana Chiesa a fare il pastore dei pastori della Chiesa Italiana. Un gregge qualche volta un po' bisognoso di cure ma esso stesso disponibile alla cura, se è vero che gli altri due profili individuati per la carica di presidente della Conferenza Episcopale avevano caratteristiche simili a quelle del designato. Oggi, all'assemblea permanente della Cei, i nomi proposti al Pontefice erano tre: ... Leggi su agi (Di martedì 24 maggio 2022) AGI -brucia i tempi e fa sapere subito che il suo nome è quello di Don. Poteva farlo sapere domani, dopo una pausa di riflessione: in passato è stato così. Inveceporin mezzo ha comunicato che sarà, arcivescovo di Bologna, prete di strada, romanissimo cardinale di Santa Romana Chiesa a fare il pastore dei pastoriChiesa Italiana. Un gregge qualche volta un po' bisognoso di cure ma esso stesso disponibile alla cura, se è vero che gli altri due profili individuati per la carica di presidenteConferenza Episcopale avevano caratteristiche simili a quelle del designato. Oggi, all'assemblea permanenteCei, i nomi proposti al Pontefice erano tre: ...

