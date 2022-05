"Noi Ramtha amiamo la vita". La setta smentisce l'Apocalisse (Di martedì 24 maggio 2022) Il comunicato della fondatrice della scuola Ramtha: "La scelta fatta dalla coppia non rispecchia la nostra filosofia" Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 maggio 2022) Il comunicato della fondatrice della scuola: "La scelta fatta dalla coppia non rispecchia la nostra filosofia"

Profilo3Marco : RT @Corriere: Nel paese dei Ramtha, tra porte anti atomica e passeggiate a occhi bendati: «Noi amiamo la vita» - Corriere : Nel paese dei Ramtha, tra porte anti atomica e passeggiate a occhi bendati: «Noi amiamo la vita» - Luxgraph : Nel paese dei Ramtha, tra porte anti atomica e passeggiate a occhi bendati: «Noi amiamo la vita» #corriere #news #… - infoitinterno : I Ramtha: 'Menzogne, per noi la vita è sacra' - andreastoolbox : Coppia morta in Appennino, i seguaci di Ramtha tra affari e complotti. “Ma noi insegniamo la vita, non il suicidio'… -