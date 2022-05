NBA 2022, i risultati della notte (24 maggio): basta un quarto ai Boston Celtics per pareggiare la serie con i Miami Heat (Di martedì 24 maggio 2022) Nella notte italiana si è disputata gara-4 delle semifinali dei playoff della stagione 2021-2022 di NBA tra i Boston Celtics e i Miami Heat. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Volano via fin da subito i Boston Celtics, che sono in giornata perfetta e nel primo quarto alzano un muro clamoroso in difesa che manda in tilt Miami. Gli Heat fanno 1 su 16 al tiro nella prima parte del match e servono più di otto minuti per trovare i primi punti degli ospiti. Boston, invece, è guidata dal solito Tatum e da un ottimo Williams III e scappa via sul 29-11 al primo stop. Non rallentano i padroni di casa nel secondo quarto, dominano a rimbalzo e nonostante ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Nellaitaliana si è disputata gara-4 delle semifinali dei playoffstagione 2021-di NBA tra ie i. Andiamo a scoprire come è andata a finire. Volano via fin da subito i, che sono in giornata perfetta e nel primoalzano un muro clamoroso in difesa che manda in tilt. Glifanno 1 su 16 al tiro nella prima parte del match e servono più di otto minuti per trovare i primi punti degli ospiti., invece, è guidata dal solito Tatum e da un ottimo Williams III e scappa via sul 29-11 al primo stop. Non rallentano i padroni di casa nel secondo, dominano a rimbalzo e nonostante ...

