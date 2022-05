(Di martedì 24 maggio 2022) Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo top didell’azienda avrà una scheda tecnica di tutto rispetto: oltre alla fotocamera principale da 200MP, anche lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Sarebbe la prima applicazione reale delISOCELL HP1 di...

Advertising

Digital_Day : Un mega sensore per il prossimo smartphone top di gamma Motorola - PuntoCellulare : All'inizio della scorsa settimana alcune immagini dal vivo hanno mostrato per la prima volta quello che dovrebbe es… -

DDay.it

Le specifiche più robuste consentiranno alpieghevole didi competere meglio con il Samsung Galaxy Z Flip4, un altro dispositivo a conchiglia che dovrebbe arrivare quest'estate. ......da tempo il marchio Zeiss sui modelli Nokia o Hasselblad offrire moduli fotografici pere ... lavorare insieme sul modulo fotografico e sull'elaborazione delle immagini sultop di ... Motorola: il prossimo top di gamma sarà il primo smartphone con sensore Samsung da 200 Megapixel (Pocket-lint) - La società Motorola, di proprietà di Lenovo, si è affidata alla piattaforma sociale cinese Weibo per svelare i suoi prossimi smartphone, tra cui un telefono pieghevole Snapdragon 8+ ...Motorola si prepara a lanciare un nuovo smartphone con fotocamera principale da 200 Megapixel. La conferma arriva in queste ore con un primo teaser diffuso da Motorola China. Sarà proprio il mercato c ...