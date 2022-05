Libere di vivere, la Banca di Credito Popolare presente alla sesta tappa di Global Thinking Foundation (Di martedì 24 maggio 2022) Contrastare la violenza economica contro le donne con una maggiore diffusione di cultura finanziaria che consenta alle stesse di acquisire consapevolezza sui propri diritti.Con questo spirito la Bcp ha rinnovato il suo sostegno alla Global Thinking Foundation, fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale.La Banca di Credito Popolare sarà presente alla sesta tappa del tour 2022 del progetto “Libere di… vivere”, giunto alla terza edizione, che si svolgerà a Napoli da mercoledì 25 a venerdì 27 maggio 2022. “La violenza economica è ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Contrastare la violenza economica contro le donne con una maggiore diffusione di cultura finanziaria che consenta alle stesse di acquisire consapevolezza sui propri diritti.Con questo spirito la Bcp ha rinnovato il suo sostegno, fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale.Ladisaràdel tour 2022 del progetto “di…”, giuntoterza edizione, che si svolgerà a Napoli da mercoledì 25 a venerdì 27 maggio 2022. “La violenza economica è ...

newsdinapoli : “Libere di… VIVERE”: la Banca di Credito Popolare presente alla sesta tappa del progetto culturale di Global Thinki… - CyberSecHub0 : RT @securityaffairs: Domani ore 15:30 ... nella mia Napoli per parlare di cyber e tanto altro - securityaffairs : Domani ore 15:30 ... nella mia Napoli per parlare di cyber e tanto altro - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: 'Libere conversazioni sull'identità di genere Fluid. Il podcast in 8 puntate nel mondo lgbtq+. Dove non ci sono masch… - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: 'Libere conversazioni sull'identità di genere Fluid. Il podcast in 8 puntate nel mondo lgbtq+. Dove non ci sono masch… -