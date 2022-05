Le perquisizioni della DIA nella redazione di Report dopo l’inchiesta sulla morte di Falcone (Di martedì 24 maggio 2022) Un’inchiesta, realizzata da Paolo Mondani, è finita nel mirino della Direzione Investigativa Antimafia. Questa mattina, dopo la messa in onda dell’ultima puntate di Report – con un focus sulla strage di Capaci che il 23 maggio del 1992 provocò la morte di Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorte del giudice – la DIA ha avviato le perquisizioni all’interno della redazione della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su RaiTre e nell’abitazione dello stesso inviato che, nel suo servizio, ha raccolto testimonianze che aprirebbero il fronte di una presunta collaborazione tra l’estrema destra e Cosa Nostra per quell’attentato. In particolare, si parla del ruolo di Stefano ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 24 maggio 2022) Un’inchiesta, realizzata da Paolo Mondani, è finita nel mirinoDirezione Investigativa Antimafia. Questa mattina,la messa in onda dell’ultima puntate di– con un focusstrage di Capaci che il 23 maggio del 1992 provocò ladi Giovanni, sua moglie Francesca Morvillo e tre uominiscorte del giudice – la DIA ha avviato leall’internotrasmissione condotta da Sigfrido Ranucci su RaiTre e nell’abitazione dello stesso inviato che, nel suo servizio, ha raccolto testimonianze che aprirebbero il fronte di una presunta collaborazione tra l’estrema destra e Cosa Nostra per quell’attentato. In particolare, si parla del ruolo di Stefano ...

