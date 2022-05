Gli sferra una coltellata ma il rivale è salvato dalla fibbia: nuova condanna per l'aggressore del pronto soccorso (Di martedì 24 maggio 2022) PESARO - Gli sferra una coltellata alla pancia, per fortuna la lama si era fermata sulla cinta. C'è la condanna. Il fatto di cronaca era accaduto nell'ottobre del 2019 con il protagonista che ha già ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 24 maggio 2022) PESARO - Gliunaalla pancia, per fortuna la lama si era fermata sulla cinta. C'è la. Il fatto di cronaca era accaduto nell'ottobre del 2019 con il protagonista che ha già ...

