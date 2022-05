Giorgia Meloni | il Reddito di cittadinanza è come il metadone | non risolve

Advertising

TerronWeeaboo89 : RT @ilruttosovrano: Giorgia Meloni ricorda Almirante: 'Un uomo coraggioso, onesto, rispettato e stimato, un grande politico che ha saputo t… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: Mascherine a #scuola, sferzata di Giorgia #Meloni al ministro #Bianchi: “Pura ideologia, norme strampalate” #governo #fratell… - tempoweb : Mascherine a #scuola, sferzata di Giorgia #Meloni al ministro #Bianchi: “Pura ideologia, norme strampalate”… - Rosalia70357780 : In pensione a 64 anni o Quota 41 subito: il piano dal 1º gennaio 2023 - Silvanella8 : RT @Mov5Stelle: Ieri sera la collega di partito di Giorgia Meloni, Daniela Santanché, per attaccare il Reddito di cittadinanza se l'è presa… -

Il Tempo

Lo affermain un comizio elettorale a Frosinone. ITALIA VIVA Reddito di cittadinanza, Rosato: dal 15 giugno raccolta firme per abolirlo Conte attacca:e Renzi si intendono, ...Giuseppe Conte difende a spada tratta il reddito di cittadinanza, con un lungo post su Facebook in cui mette nel mirino due detrattori della misura fortemente voluta dal M5S,e Matteo Renzi. 'Al peggio non c'è mai limite - scrive - . Non solo non si interessano delle persone in difficoltà, ora le umiliano anche. Santanchè, compagna di partito di... Giorgia Meloni furiosa con l’Unione europea e la sinistra: “Alzano le tasse sulla casa, daremo battaglia” Giorgia Meloni non ci sta e non accetta le parole del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sull’obbligo di mantenere le mascherine ...I sondaggi politici Swg vedono un netto crollo della Lega. Si mette male per il carroccio. Può finalmente sorridere Enrico Letta.