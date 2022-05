Finale di Conference League | stop ai bus dalle 22 e transenne nelle piazze

(Di martedì 24 maggio 2022) Bus Roma Roma, 23 maggio 2022 - Saranno circa mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per l'ordine pubblico nella Capitale mercoledì 25 maggio in occasione delladi...

Advertising

SkySport : ROMA-FEYENOORD La finale di Conference League Mercoledì dalle 189:30 su Sky Sport #SkySport #SkyUECL #UECL… - InfoAtac : #info #atac Finale Conference League Roma-Feyenoord, domani su disposizione della Questura -bus e tram rete Atac: u… - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - MassiParisiLXXI : RT @tempoweb: L'arrivo della Roma allo stadio di Tirana: Mourinho accolto come una star #feyenoord #uecl #iltempoquotidiano #conferenceleag… - RiccardoTruant : RT @SalvoOlivo: Pare che la sera della finale di Conference League a Tirana tra Roma e Feyenoord i bus di ATAC a Roma si fermeranno con il… -

Bus Roma Roma, 23 maggio 2022 - Saranno circa mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per l'ordine pubblico nella Capitale mercoledì 25 maggio in occasione delladiLeague tra Roma e Feyenoord che si giocherà a Tirana alle 21. Sotto la lente la zona dello stadio Olimpico, dove ci sarà un maxischermo per vedere la partita, e diverse zone del ...LEAGUE - Ceferin parla anche delladiLeague tra Roma e Feyenoord : 'Sono super soddisfatto della, all'inizio c'erano tanti cosiddetti esperti di calcio che la ...Uno striscione raffigurante Mourinho in sella a una Vespa esposto su una facciata di un edificio della capitale dell'Albania alla vigilia della finale Roma-Feye ...UEFA.com è il sito ufficiale della UEFA, l'Unione Europea delle Federazioni Calcistiche Europee, e organo di governo del calcio in Europa. La UEFA si adopera per promuovere, proteggere e sviluppare il ...