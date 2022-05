Fiato di madre con Sergio Vespertino a Comiso (Di martedì 24 maggio 2022) Comiso – “Fiato di madre”, lo spettacolo comico di Sergio Vespertino, chiuderà sabato 28 maggio la stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Naselli di Comiso. Alcuni imprevisti hanno portato la direzione artistica ad un cambio di programma rispetto all’annunciato spettacolo “Pop conspiracy”, sostituito prontamente con uno dei lavori di maggior successo dell’attore palermitano Sergio Vespertino che, accompagnato dalle musiche del maestro Pier Paolo Petta, analizzerà in chiave ironica la figura emblematica della mamma. Sotto il grembiule di ogni mamma si nasconde una ragazza scapigliata che con il tempo si è trasformata nel focolaio domestico che tutti noi conosciamo. In “Fiato di madre” lo spettatore si potrà infatti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 24 maggio 2022)– “di”, lo spettacolo comico di, chiuderà sabato 28 maggio la stagione teatrale 2021/2022 del Teatro Naselli di. Alcuni imprevisti hanno portato la direzione artistica ad un cambio di programma rispetto all’annunciato spettacolo “Pop conspiracy”, sostituito prontamente con uno dei lavori di maggior successo dell’attore palermitanoche, accompagnato dalle musiche del maestro Pier Paolo Petta, analizzerà in chiave ironica la figura emblematica della mamma. Sotto il grembiule di ogni mamma si nasconde una ragazza scapigliata che con il tempo si è trasformata nel focolaio domestico che tutti noi conosciamo. In “di” lo spettatore si potrà infatti ...

