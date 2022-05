Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 24 Maggio 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 24 Maggio 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (81) 3 (79) 2 (66) 43 (61) 13 (59) Cagliari: 15 (123) 77 (89) 18 (85) 27 (84) 89 (66) Firenze: 70 (62) 90 (57) 10 (56) 81 (56) 76 (47) Genova: 38 (56) 47 (50) 52 (42) 16 (41) 30 (41) Milano: 44 (96) 71 (77) 59 (69) 42 (55) 43 (55) Napoli: 77 (72) 3 (66) 79 (57) 56 (52) 89 (51) Palermo: 45 (98) 46 (65) 48 (54) 66 (54) 84 (52) Roma: 86 (81) 13 (64) 16 (60) 64 (57) 50 (52) Torino: 58 (108) 45 (100) 86 (72) 75 (62) 14 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 maggio 2022) Estrazioni deldi24Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (81) 3 (79) 2 (66) 43 (61) 13 (59) Cagliari: 15 (123) 77 (89) 18 (85) 27 (84) 89 (66) Firenze: 70 (62) 90 (57) 10 (56) 81 (56) 76 (47) Genova: 38 (56) 47 (50) 52 (42) 16 (41) 30 (41) Milano: 44 (96) 71 (77) 59 (69) 42 (55) 43 (55) Napoli: 77 (72) 3 (66) 79 (57) 56 (52) 89 (51) Palermo: 45 (98) 46 (65) 48 (54) 66 (54) 84 (52) Roma: 86 (81) 13 (64) 16 (60) 64 (57) 50 (52) Torino: 58 (108) 45 (100) 86 (72) 75 (62) 14 ...

Advertising

borghi_claudio : Promemoria: giornata di giovedì a Como dedicata al museo ?? è un po' 'tecnica', dove vi voglio incontrare è invece S… - winforlife2013 : Estrazione 2441 ore 16.00 del 24/05/2022 - SaiuGraziano : RT @NatMarmo: Capisco l'ala ex comunista del PD, ma gli ex Margherita aventi estrazione politica democristiana che ci fanno insieme ai gius… - GDezuani : RT @NatMarmo: Capisco l'ala ex comunista del PD, ma gli ex Margherita aventi estrazione politica democristiana che ci fanno insieme ai gius… - winforlife2013 : Estrazione 2440 ore 15.00 del 24/05/2022 -