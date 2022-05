Eni elettrifica il car sharing di Enjoy

Leggi su linkiesta

(Di martedì 24 maggio 2022) Una nuova flotta di auto si prepara a popolare il centro di Torino. Ma lo farà in modo silenzioso, agile e soprattutto sostenibile. Sono le nuove city car Xev Yoyo di, il cardi Eni che adesso diventa anche elettrico. È una rivoluzione per la mobilità condivisa. Già da ieri è possibile noleggiare una delle 100 nuovissime Xev Yoyo di colore verde lime che si uniscono alla flottagià disponibile in città – composta da 300 veicoli tra auto e cargo. Grazie all’accordo tra Eni e Xev, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del carfree floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura, senza punti predefiniti di prelievo o ...