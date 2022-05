Due isole potrebbero avvicinare Israele e Arabia Saudita (Di martedì 24 maggio 2022) L’amministrazione Biden sta mediando negoziati tra Arabia Saudita, Israele ed Egitto per il trasferimento di due isole strategiche nel Mar Rosso — Tritan e Sanifar — dalla sovranità egiziana a quella Saudita. Se i dialoghi avranno successo, potrebbero essere un passo importante verso una qualche forma di normalizzazione delle relazioni tra Riad e Gerusalemme. Dopo anni di divisioni, lo Stato ebraico e il mondo arabo si stanno avvicinando soprattutto grazie agli Accordi di Abramo, mediati dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Israele e alcuni Paesi arabi — Emirati Arabi Uniti su tutti. L’Arabia Saudita per ora non ha possibilità di inserirsi all’interno di questo quadro diplomatico, anche per il peso che occupa nel mondo ... Leggi su formiche (Di martedì 24 maggio 2022) L’amministrazione Biden sta mediando negoziati traed Egitto per il trasferimento di duestrategiche nel Mar Rosso — Tritan e Sanifar — dalla sovranità egiziana a quella. Se i dialoghi avranno successo,essere un passo importante verso una qualche forma di normalizzazione delle relazioni tra Riad e Gerusalemme. Dopo anni di divisioni, lo Stato ebraico e il mondo arabo si stanno avvicinando soprattutto grazie agli Accordi di Abramo, mediati dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti trae alcuni Paesi arabi — Emirati Arabi Uniti su tutti. L’per ora non ha possibilità di inserirsi all’interno di questo quadro diplomatico, anche per il peso che occupa nel mondo ...

Advertising

Maya83285828 : I venti di guerra si sposano sul Pacifico: è Usa contro Cina per il controllo di due isole considerate strategiche… - cittameridiane : RT @Assaggidiviaggi: Dove conviene alloggiare per visitare le #IsoleFaroe? Noi abbiamo fatto base unica a #Tórshavn, la Capitale, in due ho… - Assaggidiviaggi : Dove conviene alloggiare per visitare le #IsoleFaroe? Noi abbiamo fatto base unica a #Tórshavn, la Capitale, in due… - putino : La Casa Bianca spera di poter firmare l'accordo sulle due isole del Mar Rosso tra Egitto ed Arabia Saudita (con l'o… - putino : L'Amministrazione Biden sta conducendo i negoziati tra Israele, Arabia Saudita ed Egitto per un accordo sulle due i… -