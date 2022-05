Ddl Concorrenza | l’ultimo tentativo di mediazione | vertice di maggioranza per trovare l’intesa sui balneari

(Di martedì 24 maggio 2022) Il governo Draghi cerca lasulle nuove concessioni, neldi arrivare all’approvazione del Ddlevitando il ricorso al voto di fiducia. L’esecutivo ha avanzato una nuova proposta sull’articolo 2 del Ddl, che prevede l’avvio delle gare per l’assegnazione delle concessionientro il 31 dicembre 2023, inserendo la possibilità per i comuni di rinviare le procedure «al massimo al 31 dicembre 2024 in presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva», e per far fronte «a difficoltà oggettive» o alla «presenza di contenzioso». L’emendamento proposto dal governo, a firma del viceministro del Mise Gilberto Pichetto Fratin, è ora sul tavolo dei ministri, dopo le resistenze delle scorse settimane al testo originario del governo ...

Riunione di maggioranza in Senato per fare il punto sulche oggi riprende il suo iter in commissione Industria. Alla riunione, convocata dal ministro per i Rapporti con il Parlament o Federico D'Incà , partecipano il viceministro allo ...Ancora non discusso art.32 su nomine componenti Authority . Intesa vicina in Senato sul testo presentato dal viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, che riformula l'emendamento del ...sarà possibile provvedere nei prossimi giorni in commissione industria alle correzioni tecniche al testo che riguarda la questione delle imprese balneari per arrivare ad una rapida approvazione del ...Cosi' la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi, dopo la riunione dei Capigruppo di maggioranza sul Ddl concorrenza.