Confermata in appello la condanna a 9 anni di Alexei Navalny: “Disprezzo il vostro sistema” (Di martedì 24 maggio 2022) Nessuna sorpresa per Alexei Navalny, che aveva fatto ricorso in appello contro la condanna in primo grado a nove anni di carcere per appropriazione indebita e oltraggio alla Corte. Lo ha reso noto su Twitter Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International. La decisione del Tribunale d’appello di Mosca appariva scontata vista la superficialità con la quale era stato condotto il processo di primo grado con cui a marzo era stato condannato il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin. Navalny sconterà la pena nella colonia penale IK-6 nella città di Melekhovo, una struttura famosa per una lunga serie di abusi, torture e misteriosi decessi dei detenuti. L’oppositore l’aveva definita un luogo “dove ai detenuti ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Nessuna sorpresa per, che aveva fatto ricorso incontro lain primo grado a novedi carcere per appropriazione indebita e oltraggio alla Corte. Lo ha reso noto su Twitter Oleg Kozlovsky, ricercatore per la Russia di Amnesty International. La decisione del Tribunale d’di Mosca appariva scontata vista la superficialità con la quale era stato condotto il processo di primo grado con cui a marzo era statoto il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin.sconterà la pena nella colonia penale IK-6 nella città di Melekhovo, una struttura famosa per una lunga serie di abusi, torture e misteriosi decessi dei detenuti. L’oppositore l’aveva definita un luogo “dove ai detenuti ...

