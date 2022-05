Commisso attacca Vlahovic | “Ci poteva rovinare! Non ho fatto l’errore di Milan e Napoli”

(Di martedì 24 maggio 2022) Il presidente delle Fiorentina, Rocco, è finalmente tornato a parlare e lo hadurante una conferenza stampa che si è tenuta proprio in queste ore. L’Italo-americano avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni anche sull’exnte viola: Dusan. “I dati parlano chiari: conall’andata eravamo al settimo posto e alla fine siamo arrivati comunque settimi.con la Juventus ha7-8 gol tra A e Coppa, lo stesso numero di Cabral insieme a Piatek. Non abbiamo perso molto con la sua cessione. In molti hanno detto che con lui saremmo stati da Champions: che sono zingari che conoscono il futuro? Quello che so è che siamo rimasti al settimo posto anche dopo l’addio di.” Ha dichiarato il presidente. ...

