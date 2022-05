Caro carburanti - Nomisma Energia: "In aumento il differenziale del diesel rispetto ai valori ottimali" (Di martedì 24 maggio 2022) Negli ultimi mesi, i prezzi dei carburanti hanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a intervenire con il taglio delle accise, misura prorogata fino all'8 luglio prossimo. La domanda da porsi è se esiste un prezzo equilibrato tra le istanze degli utenti finali e le esigenze dell'industria. A tal proposito, dalle ultime rilevazioni di Nomisma Energia emergono per la benzina listini (in modalità self-service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al di sotto del prezzo ottimale, ossia un valore naturale, privo di extra-profitto, idoneo a coprire tutti i costi e le imposte, nonché a garantire un congruo margine industriale, mentre per il diesel si rileva un aumento ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) Negli ultimi mesi, i prezzi deihanno registrato una forte accelerazione, scatenando le proteste di consumatori, associazioni di rappresentanza e politici e spingendo il governo a intervenire con il taglio delle accise, misura prorogata fino all'8 luglio prossimo. La domanda da porsi è se esiste un prezzo equilibrato tra le istanze degli utenti finali e le esigenze dell'industria. A tal proposito, dalle ultime rilevazioni diemergono per la benzina listini (in modalità self-service e sulla base di rilevazioni di mercato e dati della Banca d'Italia) ancora al di sotto del prezzo ottimale, ossia un valore naturale, privo di extra-profitto, idoneo a coprire tutti i costi e le imposte, nonché a garantire un congruo margine industriale, mentre per ilsi rileva un...

Bonus sociale luce e gas: requisiti, ISEE, importi, domanda! Inoltre, nel decreto aiuti di maggio è stato introdotto anche un nuovo bonus 200 euro contro il caro energia, carburanti, e tutti i rincari che abbiamo potuto registrare in questi ultimi mesi.

Caro Carburanti, tendenza dei prezzi al rialzo
Carburanti: sui listini dei prezzi consigliati solo piccoli aggiustamenti. Quotazioni internazionali in calo per la benzina. In lieve rialzo questa mattina le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa. Sui listini dei prezzi consigliati solo piccoli aggiustamenti. Quotazioni internazionali in calo per la benzina, in aumento per il gasolio. Brent a 111 dollari al barile.

Caro carburante: Confartigianato, fondi a imprese trasporto
Anche le imprese di Torino e del Piemonte dell'autotrasporto potranno fruire dei 500 milioni di euro che il Governo ha messo a disposizione per mitigare gli effetti del caro gasolio.

Autotrasporto, mezzo miliardo per mitigare il caro gasolio. Ricciardi (Confartigianato Torino): "Contributo necessario per ripartire"
Pubblicato in Gazzetta il "Decreto Aiuti". In Piemonte ci sono oltre 6.000 imprese artigiane, che creano lavoro per circa 15mila addetti, con una dimensione media per azienda di 2,8 addetti per ogni r...