Calcio, i convocati dell’Italia per le partite di giugno: prima volta per Frattesi e Pinamonti, torna Spinazzola (Di martedì 24 maggio 2022) Archiviata la seconda mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, la Nazionale Italiana di Calcio maschile si appresta a ripartire nelle prossime settimane con una serie di incontri per cominciare il lungo cammino verso gli Europei 2024. Il C.T. Roberto Mancini ha convocato 39 azzurri per un raduno di tre giorni a Coverciano in vista della prestigiosa amichevole di Wembley contro l’Argentina e soprattutto delle quattro partite che daranno il via al nuovo percorso azzurro nella Nations League 2022-2023. Da segnalare la prima chiamata per due giovani emergenti come il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi e la punta dell’Empoli Andrea Pinamonti. Selezionato nuovamente dopo uno stop di quasi un anno per infortunio il terzino sinistro Leonardo Spinazzola. Calendario Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) Archiviata la seconda mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, la Nazionale Italiana dimaschile si appresta a ripartire nelle prossime settimane con una serie di incontri per cominciare il lungo cammino verso gli Europei 2024. Il C.T. Roberto Mancini ha convocato 39 azzurri per un raduno di tre giorni a Coverciano in vista della prestigiosa amichevole di Wembley contro l’Argentina e soprattutto delle quattroche daranno il via al nuovo percorso azzurro nella Nations League 2022-2023. Da segnalare lachiamata per due giovani emergenti come il centrocampista del Sassuolo Davidee la punta dell’Empoli Andrea. Selezionato nuovamente dopo uno stop di quasi un anno per infortunio il terzino sinistro Leonardo. Calendario Italia ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @tuttosport: #Italia, i 39 convocati di #Mancini: c'è #Chiellini, torna #Spinazzola ?? - tuttosport : #Italia, i 39 convocati di #Mancini: c'è #Chiellini, torna #Spinazzola ?? - News24_it : Convocati Italia, 39 giocatori in nazionale per Argentina e Nations League - Sky Sport - De_Sand88 : RT @CorSport: #Italia, i convocati di #Mancini per il mese di giugno: torna #Spinazzola ?? - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Italia, 39 convocati per le gare di giugno: c'è Frattesi, torna Spinazzola #Nazionale #Italia -