Berlusconi scatenato: salta con i tifosi in piazza Duomo (Di martedì 24 maggio 2022) Anche Silvio Berlusconi ha partecipato alla festa del Milan in piazza Duomo: le immagini condivise sui social Leggi su video.gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Anche Silvioha partecipato alla festa del Milan in: le immagini condivise sui social

Advertising

Angela23763271 : RT @ilaborletti: Quando si parla di #Berlusconi si dice ma”era amico di #Putin”. Ma si può essere AMICI di un uomo come Putin? Non aveva an… - RobertoSignore7 : RT @ilaborletti: Quando si parla di #Berlusconi si dice ma”era amico di #Putin”. Ma si può essere AMICI di un uomo come Putin? Non aveva an… - Nero_Tulip : RT @ilaborletti: Quando si parla di #Berlusconi si dice ma”era amico di #Putin”. Ma si può essere AMICI di un uomo come Putin? Non aveva an… - quinta : RT @ilaborletti: Quando si parla di #Berlusconi si dice ma”era amico di #Putin”. Ma si può essere AMICI di un uomo come Putin? Non aveva an… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ilaborletti: Quando si parla di #Berlusconi si dice ma”era amico di #Putin”. Ma si può essere AMICI di un uomo come Putin? Non aveva an… -