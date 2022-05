Allenatore messo in croce per uno “schiaffo” alla cestista. Ma lei lo scagiona: “Mi stava incoraggiando” (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag — Non colpevole: l’Allenatore che nei giorni scorsi era stato messo sulla graticola con l’accusa di aver dato uno «schiaffo» a una cestista 17enne nel corso di una partita, è stato «scagionato» pubblicamente dalla stessa atleta. Non si trattava di «botte correttive» perché la ragazza stava sbagliando in campo, ma di un buffetto per darle la carica, una scossa per stimolarla a fare meglio. Quale schiaffo? Parola di Benedetta Aghilarre, la giocatrice della Basket Roma finita — suo malgrado — al centro delle polemiche in qualità di «vittima» di Luciano Bongiorno, coach 51enne della squadra. Il suo gesto, ripreso dalle telecamere al PalaSojourner di Rieti nel corso della sfida contro il Panthers Roseto, è diventato virale sui social scatenando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag — Non colpevole: l’che nei giorni scorsi era statosulla graticola con l’accusa di aver dato uno «» a una17enne nel corso di una partita, è stato «to» pubblicamente dstessa atleta. Non si trattava di «botte correttive» perché la ragazzasbagliando in campo, ma di un buffetto per darle la carica, una scossa per stimolarla a fare meglio. Quale? Parola di Benedetta Aghilarre, la giocatrice della Basket Roma finita — suo malgrado — al centro delle polemiche in qualità di «vittima» di Luciano Bongiorno, coach 51enne della squadra. Il suo gesto, ripreso dalle telecamere al PalaSojourner di Rieti nel corso della sfida contro il Panthers Roseto, è diventato virale sui social scatenando ...

