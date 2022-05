Alessandro Meluzzi | chi è | età | quando e dove è nato | moglie | figlia | lavoro | tariffe | Instagram

Leggi su donnapop

(Di martedì 24 maggio 2022), spesso presente in televisione come opinionista, è uno psichiatra piuttosto chiacchierato per le sue idee sempre sopra le righe. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Roberta Bruzzone: età, primo matrimonio, marito, fidanzato, figli, criminologa, quanto guadagna,Chi è? Consulente in alcuni casi giudiziari ad alto impatto mediatico,è uno psichiatra...