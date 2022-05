Aggiornamento Gps 2022 | il caso della ‘Faq 48’ su laurea come ulteriore titolo per fascia sostegno AGGIORNATO CON FAQ 54

Advertising

AniefTorino : Anief su Miur Istruzione - Neo diplomati e laureati esclusi dalle Gps: via ai ricorsi contro l’aggiornamento negato… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Martedì 24 maggio alle ore 16 question time di 'Orizzonte Scuola' con Attilio Varengo su aggiornamento GPS @CislNazionale @… - Luigiannecchia2 : RT @cislscuola: Martedì 24 maggio alle ore 16 question time di 'Orizzonte Scuola' con Attilio Varengo su aggiornamento GPS @CislNazionale @… - CislNazionale : RT @cislscuola: Martedì 24 maggio alle ore 16 question time di 'Orizzonte Scuola' con Attilio Varengo su aggiornamento GPS @CislNazionale @… - ProDocente : Aggiornamento GPS e Scienze della formazione primaria: NOVITA’ su CFU per inserimento. FaQ e guida -

1290 del 22/07/2020 prevede che nelledi II fascia della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione)...Mancano ormai solo più 7 giorni alla chiusura delle funzioni per la presentazione delle domande didelle. L'istanza va infatti presentata fino alle ore 23,59 del 31 maggio. Il MI ha in proposito pubblicato nuove faq , tra le quali ne segnaliamo due riguardanti gli aspiranti già ...GPS a 5 satelliti e materiali militari per lo smartwatch tra ... la prima piattaforma di Database-as-a-Service Kubernetes 20 MAG Google Analytics 4: meglio aggiornare subito per non trovarsi senza ...GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domand ...