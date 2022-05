Zuckerberg è stato citato direttamente in giudizio per le responsabilità nello scandalo Cambridge Analytica (Di lunedì 23 maggio 2022) Tira dritto l’attorney general di Washington, Karl A. Racine. È lui che si è convinto delle responsabilità personali di Mark Zuckerberg per quanto riguarda lo scandalo di Cambridge Analytica, a cui abbiamo assistito nel 2018. È lui che adesso, con una mossa attesa, ha citato in giudizio il fondatore di Facebook e CEO di Meta per le accuse di abuso di dati e per aver dato informazioni scorrette agli utenti del social network circa l’utilizzo di questi stessi dati personali. Fino a questo momento, lo si ricorda, nessuno in Facebook è stato coinvolto in una responsabilità personale per quanto accaduto con la fuga di dati gestiti dalla società di analisi dei dati sul web. Ora, l’azione del procuratore generale sembra essere improntata ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Tira dritto l’attorney general di Washington, Karl A. Racine. È lui che si è convinto dellepersonali di Markper quanto riguarda lodi, a cui abbiamo assistito nel 2018. È lui che adesso, con una mossa attesa, hainil fondatore di Facebook e CEO di Meta per le accuse di abuso di dati e per aver dato informazioni scorrette agli utenti del social network circa l’utilizzo di questi stessi dati personali. Fino a questo momento, lo si ricorda, nessuno in Facebook ècoinvolto in unapersonale per quanto accaduto con la fuga di dati gestiti dalla società di analisi dei dati sul web. Ora, l’azione del procuratore generale sembra essere improntata ...

