Ucraina, negli ospedali manca tutto. L'inferno dei medici: «Costretti ad amputare arti a ragazzi giovanissimi» (Di lunedì 23 maggio 2022) C'è un'altra emergenza nei territori dell'Ucraina orientale, già martoriata dal conflitto iniziato il 24 febbraio con l'invasione della Russia. E riguarda gli ospedali,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 23 maggio 2022) C'è un'altra emergenza nei territori dell'orientale, già martoriata dal conflitto iniziato il 24 febbraio con l'invasione della Russia. E riguarda gli,...

Advertising

Agenzia_Ansa : I russi hanno sparato su case e strutture civili nella regione di Donetsk, 7 persone sono state uccise negli attacc… - TranslateWarIT : In #Bielorussia è stato registrato il movimento di 'Iskanders' al confine con l'#Ucraina ?? Questo è stato il prim… - gianni20181 : RT @Ora_pro_Siria: Che fine faranno le armi fornite all’Ucraina? Negli USA cominciano a chiederselo - NoClueAlice : RT @GAruspice: @spighissimo Sono quasi pronti a scatenare la terza guerra mondiale per l'Ucraina, figuriamoci per Taiwan. Quando ci render… - wrwolves : Il Fatto Quotidiano è esemplare nella sua manifesta politica pro russa. Non perde occasione di rilanciare la propag… -