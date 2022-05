Turismo: europei ma anche arabi, gli stranieri fanno ripartire l'estate (Di lunedì 23 maggio 2022) Federalberghi: «Non avremo i numeri del 2019, ma quasi L’incognita sarà il continuo aumento del costo della vita» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 23 maggio 2022) Federalberghi: «Non avremo i numeri del 2019, ma quasi L’incognita sarà il continuo aumento del costo della vita»

Advertising

agodandaniela : @MarcoCantamessa @SRubinato Siamo sicuri che sia una legge applicabile in Italia?secondo me quando la legge è stata… - Angela300564201 : @FranziscoFranz @Lucillab4 @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Il green pass che chiedeva la Meloni, fu lo scorso anno… - Side73Dark : Via l'obbligo di #mascherina in aereo sui voli europei. Obbligo che rimane invece sui voli da e per l'Italia. Mini… - Leonard08545755 : Il RdC esiste in tanti paesi europei, in Italia devono essere rivisto perché lo scopo non è mantenere a vita ma aiu… - Marte7983 : RT @mariesendra7: @matteorenzi La follia è che nel turismo si pagano i Full-time tra 700€ e 1000€ al mese. Ci vuole una paga minima oraria… -