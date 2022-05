Tra non molto arriverà in Europa l’entry-level Samsung Galaxy A13 5G (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Samsung Galaxy A13 5G potrebbe presto arrivare in Europa e costare davvero molto poco. Parliamo di un dispositivo lanciato alla fine dell’anno scorso dal colosso di Seul negli Stati Uniti, e che adesso si starebbe accingendo ad approdare nel Vecchio Continente. Il Samsung Galaxy A13 5G dovrebbe avere un prezzo europeo di circa 179 euro nel modello con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, che ricordiamo essere espandibile tramite microSD (le versioni con 4/64GB e 4/128GB saranno rispettivamente vendute a 209 e 239 euro). Il telefono potrebbe essere venduto in tre varianti cromatiche, ovvero nera, blu e bianca (anche se non escludiamo arrivi anche in altre colorazioni). Il Samsung Galaxy A13 5G è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700, monta ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) IlA13 5G potrebbe presto arrivare ine costare davveropoco. Parliamo di un dispositivo lanciato alla fine dell’anno scorso dal colosso di Seul negli Stati Uniti, e che adesso si starebbe accingendo ad approdare nel Vecchio Continente. IlA13 5G dovrebbe avere un prezzo europeo di circa 179 euro nel modello con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, che ricordiamo essere espandibile tramite microSD (le versioni con 4/64GB e 4/128GB saranno rispettivamente vendute a 209 e 239 euro). Il telefono potrebbe essere venduto in tre varianti cromatiche, ovvero nera, blu e bianca (anche se non escludiamo arrivi anche in altre colorazioni). IlA13 5G è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700, monta ...

