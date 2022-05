Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurri a Baku per la quarta Prova, i convocati (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto all’Olympic Shooting Range di Baku per la quarta Prova di Coppa del Mondo ISSF 2022, in programma da sabato 28 maggio a lunedì 6 giugno. Gli azzurri convocati dal direttore tecnico nazionale della fossa olimpica Albano Pera si sono già recati all’impianto per preparare al meglio la gara, mentre la squadra di skeet del dtn Andrea Benelli partirà per l’Azerbaijan il 31 maggio. Di seguito i convocati. I convocati Squadra maschile fossa olimpica: Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e Daniele Resca (Carabinieri). Squadra femminile fossa olimpica: Alessia Iezzi (Carabinieri), Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle). Squadra skeet: Tammaro Cassandro (Carabinieri), Luigi ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto all’Olympic Shooting Range diper ladidelISSF 2022, in programma da sabato 28 maggio a lunedì 6 giugno. Glidal direttore tecnico nazionale della fossa olimpica Albano Pera si sono già recati all’impianto per preparare al meglio la gara, mentre la squadra di skeet del dtn Andrea Benelli partirà per l’Azerbaijan il 31 maggio. Di seguito i. ISquadra maschile fossa olimpica: Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e Daniele Resca (Carabinieri). Squadra femminile fossa olimpica: Alessia Iezzi (Carabinieri), Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle). Squadra skeet: Tammaro Cassandro (Carabinieri), Luigi ...

