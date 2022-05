Putin, economia russa resiste abbastanza bene a sanzioni (Di lunedì 23 maggio 2022) "L'economia russa resiste abbastanza bene al colpo di sanzioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa a Sochi con il presidente Aleksander Lukashenko, come riporta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) "L'al colpo di". Lo ha detto il presidente russo Vladimirnella conferenza stampa a Sochi con il presidente Aleksander Lukashenko, come riporta ...

Advertising

chetempochefa : 'Per effetto delle sanzioni dalla Russia e dalla Bielorussia non possono essere esportati i fertilizzanti e l'Onu d… - LaStampa : Il premio Nobel Stiglitz: “Le sanzioni stanno piegando Putin, stavolta la Cina non potrà aiutarlo” - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - Mar_Troisi : #Putin dichiara che l'economia ???? resiste 'abbastanza bene' alle sanzioni occidentali. Considerando che Kiev andava… - cristianocabig1 : @MediasetTgcom24 Diciamo che in modo particolare l’economia di #Putin non ha mai avuto flessioni eclatanti, quella del suo popolo così così. -