Monreale: In memoria delle stragi di Capaci e di via D'Amelio del '92 (Di lunedì 23 maggio 2022) Monreale – Questa mattina, in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e gli uomini della scorta, un corteo silenzioso, formato dalle classi quarte e quinte della primaria e tutte le classi della secondaria di primo grado dell'istituto Veneziano-Novelli, ha attraversato il centro storico di Monreale, raggiungendo Piazza Guglielmo I dove si è tenuto un momento di condivisione e di riflessione. La cerimonia si è svolta sulle note dell'Inno di Mameli, cantato dagli alunni. Successivamente, durante l'evento, gli alunni ci hanno deliziato con dei canti e poesie scritte da loro. A fare gli onori di casa il preside Marco Monastra: "È necessario tramandare, ricordare e fissare alle nuove generazioni ...

