Maneskin, Victoria salta lo show: fan preoccupati per la sua assenza sul palco (Di lunedì 23 maggio 2022) Seconda ospitata in pochi mesi per i Maneskin al famoso show americano di Jimmy Fallon, ma con una grande assente. Che fine ha fatto Victoria? Dopo il loro rientro in Italia per la partecipazione ad Eurovisione 2022 a Torino, i Maneskin sono tornati nella terra nella quale stanno riscuotendo un successo incredibile, addirittura superiore rispetto ai riscontri europei e del Belpaese, ovvero gli Stati Uniti. E lo hanno fatto per tornare sul piccolo schermo davanti a milioni di americani, ospiti in un famoso programma nel quale sono tornati per la seconda volta nell’arco di pochi mesi. Vic non va al Tonight show, i motivi (Fonte Tonight show)Stiamo parlando di una delle tramissioni statunitensi di punta, tra le più seguite e che ottiene puntata dopo puntata successi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 23 maggio 2022) Seconda ospitata in pochi mesi per ial famosoamericano di Jimmy Fallon, ma con una grande assente. Che fine ha fatto? Dopo il loro rientro in Italia per la partecipazione ad Eurovisione 2022 a Torino, isono tornati nella terra nella quale stanno riscuotendo un successo incredibile, addirittura superiore rispetto ai riscontri europei e del Belpaese, ovvero gli Stati Uniti. E lo hanno fatto per tornare sul piccolo schermo davanti a milioni di americani, ospiti in un famoso programma nel quale sono tornati per la seconda volta nell’arco di pochi mesi. Vic non va al Tonight, i motivi (Fonte Tonight)Stiamo parlando di una delle tramissioni statunitensi di punta, tra le più seguite e che ottiene puntata dopo puntata successi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I Maneskin da Jimmy Fallon, il conduttore si esibisce con loro al posto di Victoria. La band italiana di nuovo ospi… - _Nemus_ : RT @gallina_di: Malore improvviso per Victoria dei Maneskin - eVenti Avversi ?? AZZ SE FUNZIONA IL KARMA! - marilenagasbar1 : RT @gallina_di: Malore improvviso per Victoria dei Maneskin - eVenti Avversi ?? AZZ SE FUNZIONA IL KARMA! - RobertoZucchi11 : RT @e_Avversi: Malore improvviso per Victoria dei Maneskin - Mikepub1 : RT @gallina_di: Malore improvviso per Victoria dei Maneskin - eVenti Avversi ?? AZZ SE FUNZIONA IL KARMA! -