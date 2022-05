Lorella Cuccarini la lettera shock a Maria De Filippi (Di lunedì 23 maggio 2022) Lorella Cuccarini, la lettera shock a Maria De Filippi dopo la fine di Amici 21: i retroscena sull’amatissima maestra di Canto. Anche quest’edizione di Amici si è conclusa, regalando al pubblico tantissimi nuovi talenti (già diventati celebri e apprezzati) e soprattutto un vincitore: Luigi, allievo di Rudy Zerbi. In quest’edizione è stata di nuovo protagonista L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 23 maggio 2022), laDedopo la fine di Amici 21: i retroscena sull’amatissima maestra di Canto. Anche quest’edizione di Amici si è conclusa, regalando al pubblico tantissimi nuovi talenti (già diventati celebri e apprezzati) e soprattutto un vincitore: Luigi, allievo di Rudy Zerbi. In quest’edizione è stata di nuovo protagonista L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DailyNews79 : Lorella Cuccarini si lascia andare a una confessione privata: 'Al mio ex non piacevano le donne' - Primo Articolo… - unasconnessa : i due ballerini classici di alessandra celentano insieme alla ballerina di hip hop di lorella cuccarini - infoitcultura : Lorella Cuccarini: la toccante dedica a Maria De Filippi - infoitcultura : Amici 21, Lorella Cuccarini scrive a Maria De Filippi: 'È arrivata per caso in un momento per me difficile e delica… - unstablelorenzo : @teostardo mi hanno detto che le è già stato comunicato dalla seconda madrina del pride, lorella cuccarini ?? -