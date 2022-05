L'ex giudice Carnevale: 'Falcone non era il più importante pm antimafia: esaltato oltre i suoi meriti' (Di lunedì 23 maggio 2022) A trent'anni dalla strage di Capaci c'è chi non si accoda al ricordo di Giovanni Falcone come gli altri, ma va controcorrente: è l'ex giudice Corrado Carnevale , conosciuto per anni come '... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022) A trent'anni dalla strage di Capaci c'è chi non si accoda al ricordo di Giovannicome gli altri, ma va controcorrente: è l'exCorrado, conosciuto per anni come '...

