Johnny Depp vs Amber Heard: un chirurgo ortopedico testimonia che il dito dell'attore non è stato reciso (Di lunedì 23 maggio 2022) Richard Moore, un chirurgo ortopedico, ha testimoniato al processo di Johnny Depp e Amber Heard, dichiarando che il dito dell'attore non è stato reciso da una bottiglia. Il dottor Richard Moore, un chirurgo ortopedico, ha testimoniato a favore di Amber Heard affermando di non credere alla deposizione di Johnny Depp relativa alle circostanze in cui il suo dito medio della mano destra sarebbe stato reciso. Moore ha detto di aver esaminato le foto e le cartelle cliniche, nonché la deposizione di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Richard Moore, un, hato al processo di, dichiarando che ilnon èda una bottiglia. Il dottor Richard Moore, un, hato a favore diaffermando di non credere alla deposizione direlativa alle circostanze in cui il suomedioa mano destra sarebbe. Moore ha detto di aver esaminato le foto e le cartelle cliniche, nonché la deposizione di ...

