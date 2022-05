Intergration Heroes Match a San Siro | dove vedere la gara in Tv e in streaming

(Di lunedì 23 maggio 2022) Archiviato il campionato, i calciofili potranno seguire una partita che non mancherà di regalare emozioni grazie alla presenza dei diversi campioni, molti indimenticabili, che scenderanno in campo. E la cornice sarà una di quelle più importanti: lo Stadio Sandi Milano. La partita prende il nome di Integrationed è stato organizzata L'articolo

Questa sera, in prima serata, in simulcast su TV8 e Sky Sport Uno, andrà in onda l’Eto’o Integration Heroes Match, partita di beneficenza che si giocherà allo Stadio San Siro di Milano. L’evento è ...Diretta Integration Heroes match: probabili formazioni, orario e risultato live della partita organizzata da Samuel Eto'o contro razzismo e discriminazione.