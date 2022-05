India: a Delhi forte temporale, disagi anche a traffico aereo (Di lunedì 23 maggio 2022) Un forte temporale, accompagnato da raffiche di vento che correvano dai 50 ai 75 chilometri all'ora, ha fatto precipitare all'alba la temperatura nella capitale Indiana, scesa dai 35 di ieri ai 17 di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Un, accompagnato da raffiche di vento che correvano dai 50 ai 75 chilometri all'ora, ha fatto precipitare all'alba la temperatura nella capitalena, scesa dai 35 di ieri ai 17 di ...

Advertising

golusinghbihar : #Jai Bhole @ Delhi, India - luc_ma66 : RT @busettodavide: Dato che qualcuno ha sollevato dei dubbi (anche in maniera maleducata, ma credo sia l'ignoranza a fare ciò) riguardo all… - NadaAlfano : RT @busettodavide: Dato che qualcuno ha sollevato dei dubbi (anche in maniera maleducata, ma credo sia l'ignoranza a fare ciò) riguardo all… - Rosyfree74 : RT @busettodavide: Si tratta di pura propaganda. Andando a scavare (poco) si può vedere come l'atteggiamento di Washington verso Nuova Del… - busettodavide : Sicuramente nella strategia #USA Nuova Delhi (#India) rappresenta una possibile collaborazione per contrastare la… -