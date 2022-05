Advertising

LucaDelca : Nota: il numero di volte in cui ripeti che il calcio sono 11 miliardari che corrono dietro a un pallone è direttame… - checchina2 : @DiegoFusaro Ma quanto si piace! Direttamente proporzionale con il mio schifo! - jack48641 : @PoliticaPerJedi Magari il maggioritario, smetteremo di avere i giochi di palazzo e i partitini da 2/3% che fanno l… -

ilGiornale.it

... " Pensa soltanto alla legge elettoralee al Ddl Zan, mentre nelle scuole nascono i ... Proprio quella chea Ottaviani: come il suo Movimento Italia. Salvini ha detto che tornerà ...La pace è forse ciò chea Putin Mi sembra di tornare al 'pacifismo' dello stalinista ...il 'campo largo' di Enrico Letta sono spaccati al loro interno Non sarebbe meglio una legge,... Il proporzionale piace al Pd ma non conviene all'Italia Regrediremmo da cittadini a sudditi. E anziché sceglierci liberamente i parlamentari e il governo, ridaremmo una delega in bianco ai partiti che dopo le elezioni, con tutto comodo, partoriranno un gov ...