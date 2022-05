Ibra stuzzica i tifosi | Mandate un messaggio a Calhanoglu

(Di lunedì 23 maggio 2022) Microfono in mano,chiede al popolo rossonero di "mandare una Hakan"... La gente ovviamente non perde l'occasione.

Advertising

Corriere dello Sport

Microfono in mano,chiede al popolo rossonero di "mandare un messaggio a Hakan"... La gente ovviamente non perde l'occasione.sarebbe pronto a dire basta con il calcio ma solo da vincente. Un successo con i colori rossoneri addosso potrebbe spingerlo a salutare, alzando un trofeo al cielo. Un'idea che lo... Milan, dopo lo Scudetto la cessione a RedBird: i piani per il futuro