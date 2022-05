Agenzia ANSA

... fra cui quello di unche è stato di recente arrestato per stupro e rilasciato su cauzione mentre continuano le indagini sul suo conto e non viene rivelata la sua identità. .A Priti Patel, ministra degli Interni britannico molto vicina alla compaginedel premier Boris ... ha detto Pino Cabras ,di Alternativa C'è. " Questo è il lato che ci angoscia di più. Ma ... Gb, ex deputato Tory condannato a 18 mesi per molestie a 15enne - Europa E' stato condannato a 18 mesi di carcere l'ex deputato conservatore Imran Ahmad Khan, 48 anni, dopo che il mese scorso era stato dichiarato colpevole di aggressione sessuale contro un 15enne da un tri ...Sollievo e nessun altra multa per Boris Johnson, ma lo scandalo Partygate non è ancora archiviato. Anche se le indagini si sono concluse con 126 ammende totali, inflitte a 83 tra politici, funzionari ...