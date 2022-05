Advertising

L'Eco di Bergamo

... quando durante un'immersione tra Tavernolae Predore, i sub dei carabinieri di Genova ... minimizzando i rischi per l'ambiente acquatico e laittica..... quando durante un'immersione tra Tavernolae Predore, i sub dei carabinieri di Genova ... minimizzando i rischi per l'ambiente acquatico e laittica.. Fauna bergamasca: al via il terzo censimento dei rondoni «Stanno in volo per mesi – conferma Paolo Brignoli, volontario della Lipu di Bergamo – senza mai appoggiarsi a terra: mangiano volando, si riposano continuando a volare ad alte quote». Un animale stra ...I ragazzi della scuola primaria di Casazza sono stati in visita all’incubatoio di Endine Gaiano in località Prada, per il progetto curato dell’associazione Pescatori di Bergamo ...