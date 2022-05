Cibo, riconoscimento dei pesci, basi della pesca: studenti alla scoperta di fiumi e laghi bergamaschi (Di lunedì 23 maggio 2022) Endine Gaiano. Prosegue il progetto “alla scoperta dei fiumi e dei laghi bergamaschi” a cura dell’associazione pescatori di Bergamo convenzionata Fipsas, che vede coinvolte le scuole del territorio bergamasco da più di dieci anni. Le classi 4A e 4B della scuola di Casazza sono state in visita all’incubatoio di Endine Gaiano in località Prada, accolti dalla vigilanza FIPSAS composta da Laura Grigis, Armando Floriani, Celeste Gotti e Mariano Rossignoli, insieme all’istruttore ambientale Lorenzo Ziboni. La giornata è stata suddivisa su 4 temi che hanno coinvolto i ragazzi e le insegnanti: l’interesse degli studenti è stato attirato dal riconoscimento, dal vivo, dei macrobentos, Cibo per i nostri amici ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Endine Gaiano. Prosegue il progetto “deie dei” a cura dell’associazionetori di Bergamo convenzionata Fipsas, che vede coinvolte le scuole del territorio bergamasco da più di dieci anni. Le classi 4A e 4Bscuola di Casazza sono state in visita all’incubatoio di Endine Gaiano in località Prada, accolti dvigilanza FIPSAS composta da Laura Grigis, Armando Floriani, Celeste Gotti e Mariano Rossignoli, insieme all’istruttore ambientale Lorenzo Ziboni. La giornata è stata suddivisa su 4 temi che hanno coinvolto i ragazzi e le insegnanti: l’interesse degliè stato attirato dal, dal vivo, dei macrobentos,per i nostri amici ...

