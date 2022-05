Canottaggio | vela e windsurf | il RYCC Savoia cala il poker

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Fine settimana a tinte bianco blu. Sono i colori del Reale Yacht Club Canottieri, che brillano nei cieli d’Italia e d’Europa. Merito di Giorgio Maddaloni e Sante Zaffiro, mattatori agli europei giovanili under 19 di. Sul bacino della Schiranna (Varese) i due napoletani hanno conquistato la medaglia d’argento rispettivamente con il quattro senza e il quattro con, dando il loro contributo a un’Italremo che ha chiuso la manifestazione con otto medaglie (2 ori, 5 argenti, 1 bronzo), prima tra tutte le nazioni in gara. È alto il guidone delanche in penisola sorrentina, la terra delle sirene che ha ospitato per la prima volta la Tre Golfi Sailing Week, organizzata dal CRV Italia in collaborazione con il club guidato dal presidente Fabrizio Cattaneo della ...