Calcio | Mancini | ' stage utile per futuro | opportunità per vedere giovani'

Firenze, 23 mag. - (Adnkronos) - Lo stage della Nazionale di Calcio che inizierà domani al Centro tecnico di Coverciano, sarà un'opportunità "innanzitutto poter vedere ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere per vari motivi, e mi sembra che sia una cosa buona che può venire utile per il futuro". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini, a margine della cerimonia, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, della decima edizione della "Hall of Fame del Calcio italiano", il riconoscimento istituito nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano per celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Calcio.

