Bonus Condizionatori 2022 | come richiederlo e a chi spetta | addio caldo!

Torna anche nel 2022 il Bonus Condizionatori, l'incentivo predisposto dal governo per favorire l'acquisto appunto di Condizionatori che possano rinfrescare l'ambiente. Bonus Condizionatori 2022, 22/5/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio, la misura messa in atto dal governo Mario Draghi consente di ottenere una detrazione fiscale compresa fra il 50 e il 65 per cento sull'acquisto di un condizionatore, di conseguenza, il costo dello stesso dispositivo verrà rimborsato da un minimo della metà fino appunto al 65%. Il Bonus Condizionatori 2022 è stato introdotto con l'ultima legge di bilancio ed è destinato a coloro che vogliono acquistare un nuovo condizionatore o che vogliono sostituire un modello ...

