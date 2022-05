Alessia Marcuzzi torna in tv, ecco dove la vedremo e quando (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessia Marcuzzi dopo una pausa durata quasi un anno torna in tv ma alla Rai. ecco quando la vedremo Alessia Marcuzzi si era presa una pausa dalla televisione e adesso tornerà in gran forma, così come ha raccontato Mara Venier ieri da Fabio Fazio a Che tempo che fa durante la serata speciale per festeggiare i trent’anni di Domenica In su Raiuno in prima serata. Dunque la rivedremo ospite di zia Mara venerdì 27 maggio. Con un messaggio sui social Alessia aveva comunicato a giugno dello scorso anno la sua volontà di prendersi una pausa. ecco il messaggio: «Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – ha scritto – Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022)dopo una pausa durata quasi un annoin tv ma alla Rai.lasi era presa una pausa dalla televisione e adesso tornerà in gran forma, così come ha raccontato Mara Venier ieri da Fabio Fazio a Che tempo che fa durante la serata speciale per festeggiare i trent’anni di Domenica In su Raiuno in prima serata. Dunque la riospite di zia Mara venerdì 27 maggio. Con un messaggio sui socialaveva comunicato a giugno dello scorso anno la sua volontà di prendersi una pausa.il messaggio: «Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – ha scritto – Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso ...

