A Bonn | il simposio sul futuro dell’osservazione della Terra

(Di lunedì 23 maggio 2022) Al via il Living planet symposium dell’Agenzia spaziale europea (Esa), l’appuntamento triennale dedicato all’osservazionetra i più importanti del mondo. L’osservazione del nostro pianeta svolge un ruolo-chiave nel far progredire la comprensione umana sul funzionamentoe sull’influenza dei cambiamenti climatici e ilsi concentrerà proprio su come i dati satellitari possano contribuire alla ricerca scientifica e alla società, anche grazie al ruolo crescente delle tecnologie disruptive e all’accesso nel settore di nuovi attori privati. Ospitato presso il World conference center di, in Germania, grazie al supporto del German aerospace center, ilriunirà migliaia tra ricercatori, scienziati e rappresentanti delle industrie ...

ItalianClimate : .@omardifelice raggiungerà la città di Bonn in bicicletta e il 25 maggio prenderà parte al Simposio, che potrà esse…

Al via il Living Planet Symposium di ESA a Bonn: ecco la città tedesca vista dallo Spazio | FOTO