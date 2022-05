Xi Jinping | il trucco con cui sta fregando l' Europa | quei contratti per rubarci anima e potere

(Di domenica 22 maggio 2022) Xista costruendo l'esercito più forte del mondo e l'lo sta aiutando. Missili, armi nucleari, intelligenza artificiale, il presidente cinese ha ordinato alle forze armate del suo Paese di modernizzarsi entro il 2035 e di diventare una «potenza mondiale in grado di vincere le guerre», leggi quindi la più forte del pianeta, entro il 2049. Proprio quando noi occidentali dovremmo, forse, annunciare di aver salvato il pianeta dal riscaldamento globale, la Cina potrebbe minacciarlo con la sua potentissima armata supertecnologica. Ufficialmente Pechino ha da poco annunciato un budget perla difesa nel 2022 di 229 miliardi di dollari, con un aumento del 7,1% rispetto all'anno scorso. Si tratta di dati ufficiali, che comunque fanno della Cina di gran lunga il secondo Paese al mondo per spese militari dietro agli Usa (778 miliardi di dollari nel ...

Sia Grossman sia Hannah Arendt hanno spiegato bene dove sta il. Chiamateli come volete, ma ... Ucraina, Xiteme la deriva verso Occidente dei paesi esteuropei Non solo Putin. Anche Xi ...I rapporti tra e non erano così tesi da tempo. e Xinon si attaccano direttamente, ma gli esponenti del governo sì. E lo fanno senza mezzi ...che tali accuse 'sono un cliché e un vecchio... Cina, legame consolidato con la Russia Pechino risponde alla minaccia Usa: «Trucchi per gettare fango»